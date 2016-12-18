Масштабное ДТП в Венгрии с участием украинцев, 4 человека погибло (ФОТО, ВИДЕО)

21.12.2016 (12:37)

Крупное ДТП по соседству с Закарпатьем забрало 4 жизни

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Венгерский туристический автобус, который ехал с рождественской ярмарки в Вене, перевернулся на скользкой дороге. В салоне находился 81 пасаажир. Всего столкнулось 11 транспортниx средств, преимущественно с венгерскими, румынскими и украинскими номерами.Это произошло в субботу около 23 часов на скоростной автотрассе М3 за 133 км от города Мишкольц, в районе Мезёкёвешд.Три человека погибли на месте ДТП, девятнадцать человек были доставлены в больницу в Мишкольц. Погибли в аварии 12-летний мальчик, 22-летняя девушка и 44-летний мужчина. Еще одна женщина умерла уже в больнице.Семьям, пострадавшим в трагедии, Дебреценская турфирма "Гранд Тур" обещает выплатить компенсацию.Есть ли среди пострадавших граждане Украины, венгерская полиция не сообщает.