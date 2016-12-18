ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Масштабное ДТП в Венгрии с участием украинцев, 4 человека погибло (ФОТО, ВИДЕО)

21.12.2016 (12:37)
Крупное ДТП по соседству с Закарпатьем забрало 4 жизни
Крупное ДТП по соседству с Закарпатьем забрало 4 жизни
Венгерский туристический автобус, который ехал с рождественской ярмарки в Вене, перевернулся на скользкой дороге. В салоне находился 81 пасаажир. Всего столкнулось 11 транспортниx средств, преимущественно с венгерскими, румынскими и украинскими номерами.
Это произошло в субботу около 23 часов на скоростной автотрассе М3 за 133 км от города Мишкольц, в районе Мезёкёвешд.
Три человека погибли на месте ДТП, девятнадцать человек были доставлены в больницу в Мишкольц. Погибли в аварии 12-летний мальчик, 22-летняя девушка и 44-летний мужчина. Еще одна женщина умерла уже в больнице.
Семьям, пострадавшим в трагедии, Дебреценская турфирма "Гранд Тур" обещает выплатить компенсацию.
Есть ли среди пострадавших граждане Украины, венгерская полиция не сообщает.



В ДТП из-за гололеда на трассе "Киев-Чоп" погибли два человека (ФОТО)

Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

21.12.2016 (13:21) / УМВС

Шкода дитини, а все безкотрольність батьків.