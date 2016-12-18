Завтра почти весь Ужгород останется без воды

21.12.2016 (12:50)

22 декабря в Ужгороде отключат воду

КП "Водоканал г. Ужгород" сообщает, что завтра (22.12.2016) бригадой участка водопроводной сети будут проводиться запланированные работы по подсоединению новой линии водопроводной сети к центральному водопроводу на углу ул. 8-го Марта и Можайского с установкой новой запорной арматуры диаметром 200 мм.

В связи с этим, временно, на период проведения этих работ, понизится до минимума давление водоснабжения из подземного водозабора "Минай". Перебои водоснабжения ощущаться на левобережной и в части правобережной стороны города, жители которых получают питьевую воду из вышеуказанного водозабора, - информирует КП "Водоканал".

Водоснабжение будет восстановлено сразу же после завершения работ. Ориентировочно, работы, которые требуют приостановления водоснабжения, планируется выполнять с 10:00 до 14:00.

Не забудьте сделать необходимый запас воды!

Также отмечаем, что:

• с восстановлением водоснабжения, по возможности, пропускать воду через систему сливных бачков, для ее быстрого освещения;

• не употреблять воду в сыром виде до полного освещения.





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