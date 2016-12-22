Операционная система для Приват24 не принадлежит ПриватБанку

|ПриватБанк владеет только аккаунтом в облачной системе Corezoid
ПриватБанк владеет только аккаунтом в облачной системе Corezoid. Если хостинг в ней не будет вовремя оплачен, Приват24 автоматически отключится
Облачная операционная система Сorezoid, на базе которой работает Приват24, не принадлежит Приватбанку. Об этом в интервью Ain.ua сообщил основатель и CEO Corezoid Александр Витязь (также является зампредправления ПриватБанк и руководителем Центра электронного бизнеса).
"Компания Middleware (американская компания, владеющая Corezoid - Авт.) не принадлежит ПриватБанку, равно как компании Amazon, Google и прочие IT-компании… У ПриватБанка есть аккаунт в Сorezoid и все процессы (алгоритмы) внутри этого аккаунта являются собственностью банка", - заявил Витязь.
На сайте учреждения сообщалось, что ПриватБанк является инвестором Corezoid. Но как говорит Витязь, Corezoid - независимая американская хостинговая компания, которая продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.
По словам Витязя, сейчас у Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для ПриватБанка". "Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг не будут вовремя оплачены, то все выключится автоматически", - подчеркнул он.
Глава Нацбанка Валерия Гонтарева тем временем не уверена в том, кому принадлежит Приват24. "Что касается системы Приват24. Сейчас команда Национального банка и команда Фонда гарантирования, это более 100 человек, находятся в ПриватБанке в Днепре. И собственность на все программы, на все программное обеспечение, на все основные фонды этого банка мы будем определять, где находится", - сказала она на пресс-конференции. Глава НБУ считает, что удобство и функциональность Приват24 преувеличены маркетологами банка, а аналогичные системы онлайн-банкинга от других банков "не очень отличаются".
«ПриватБанк» установил новый лимит на снятие наличных средств
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Куевляне будут долго еще кашлять. Не свезло: Восток может свалить в Россию, Запад в Европу, а вот Киев- нахрен никому не нужен. Именно он будет центром помойки, под названием Незалежная Дуркаина, в границах 1654 года. Но наказания без вины не бывает - хатаскрайничанье в течении 25 лет и паразитирование на всей остальной стране должно кончится апокалипсисом. Бог не Тимошка, видит немножко.
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И что интересного Приват обычная пирамида Бени, брал деньги у государства и у народа конечно, выводил в свои конторы, просрал, то.есть говоря по научному закредитовался уде на 148 млрд гривен, и сказал теперь это ваши проблемы, хотите приватизируйте, только бабло вложите. Петя понял намек, скоро транш, как раз срочно надо приватизировать потом напечатать эквивалент кредиту только в гривнах и уже по старой схеме вывезти в оффшоры
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простая двухходовочка типа так по-научному Шаг первый. Под предлогом поддержания стабильности украинской банковской системы, Национальный банк Украины активно кредитует Приватбанк, выделяя на это в том числе средства полученные от западных кредиторов. Тут нужно особо отметить, что без личного согласия Порошенко перекачка десятков миллиардов гривен в Приватбанк была абсолютно невозможной.
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Шаг второй. Приватбанк раздает полученные деньги своим аффилированным компаниям и фирмам-однодневкам, и таким образом деньги на балансе банка постепенно заменяются на невозвратные кредиты, цена которым — ноль
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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings снизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПриватБанка. Рейтинг снижен до уровня "R/R" (под наблюдением регулирующего органа) с "B-" и "C" соответственно, говорится в сообщении агентства в среду,21 декабря.Понижение рейтингов отражает регуляторный риск, связанный с решением Национального банка украины отнести ПриватБанк к категории неплатежеспособных, с национализацией банка, а также с возможным установлением моратория на некоторые кредитные обязательства .