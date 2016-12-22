Операционная система для Приват24 не принадлежит ПриватБанку

21.12.2016 (15:00)

ПриватБанк владеет только аккаунтом в облачной системе Corezoid

ПриватБанк владеет только аккаунтом в облачной системе Corezoid. Если хостинг в ней не будет вовремя оплачен, Приват24 автоматически отключится

Облачная операционная система Сorezoid, на базе которой работает Приват24, не принадлежит Приватбанку. Об этом в интервью Ain.ua сообщил основатель и CEO Corezoid Александр Витязь (также является зампредправления ПриватБанк и руководителем Центра электронного бизнеса).

"Компания Middleware (американская компания, владеющая Corezoid - Авт.) не принадлежит ПриватБанку, равно как компании Amazon, Google и прочие IT-компании… У ПриватБанка есть аккаунт в Сorezoid и все процессы (алгоритмы) внутри этого аккаунта являются собственностью банка", - заявил Витязь.

На сайте учреждения сообщалось, что ПриватБанк является инвестором Corezoid. Но как говорит Витязь, Corezoid - независимая американская хостинговая компания, которая продолжает работу и продвигает свой продукт на глобальном рынке.

По словам Витязя, сейчас у Corezoid действует старый контракт "с очень оптовыми ценами для ПриватБанка". "Экономической необходимости его перезаключать нет, но надо понимать, что если счета за хостинг не будут вовремя оплачены, то все выключится автоматически", - подчеркнул он.

Глава Нацбанка Валерия Гонтарева тем временем не уверена в том, кому принадлежит Приват24. "Что касается системы Приват24. Сейчас команда Национального банка и команда Фонда гарантирования, это более 100 человек, находятся в ПриватБанке в Днепре. И собственность на все программы, на все программное обеспечение, на все основные фонды этого банка мы будем определять, где находится", - сказала она на пресс-конференции. Глава НБУ считает, что удобство и функциональность Приват24 преувеличены маркетологами банка, а аналогичные системы онлайн-банкинга от других банков "не очень отличаются".

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