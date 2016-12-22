Ужгородские мини-скульптурки "приоделись" к новогодним праздникам (ФОТО, ВИДЕО)

21.12.2016 (16:53)

Мини-скульптурки в Ужгороде нарядили к новогодним праздникам

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Швейк, Свободка, Гарри Гудини и даже кубик Рубика и "Карпатия" получили эксклюзивный зимний наряд к новогодним праздникам - такую ​​акцию провели, чтобы показать, что Ужгород - мировая столица мини-скульптурок.В этом убеждены авторы проекта «1001 World Memories», идею реализуют в рамках стратегии «Ужгород - город без границ». Также стало известно, что в нашем городе появилось Тайное министерство мини-памятников.В рамках стратегии «Ужгород - без границ» реализуют проект «1001 World Memories» и имеющий целью заявить о Ужгороде как о мировой столице мини-памятников.В дополнение к этому в городе появилось Тайное министерство мини-памятников. Оно будет работать не только над созданием положительного имиджа города, но и стремятся показать: маленький областной центр Украины умеет объединять весь мир. Так, европейские дизайнеры разработали брендовые праздничные одежды, прислали их в город над Ужем, чтобы здешние миниатюрки дарили горожанам рождественское настроение. А еще, чтобы люди поверили в праздничное чудо.