15-летняя дочь турецкого дипломата выбросилась с десятого этажа

21.12.2016 (17:38)

Дочь турецкого дипломата покончила с собой в Баку

15-летняя дочь турецкого дипломата Гюнляр Шавваль бросилась из окна квартиры на десятом этаже жилого дома в азербайджанском Баку.

Согласно сообщению местного новостного агентства АПА, ее отец Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане.

По предварительной версии, девушка была отстранена от занятий в лицее.

Правоохранители возбудили дело по факту гибели девушки.

При попытке задержания застрелился экс-заместитель главы "Нафтогаза"