15-летняя дочь турецкого дипломата выбросилась с десятого этажа

|Дочь турецкого дипломата покончила с собой в Баку
15-летняя дочь турецкого дипломата Гюнляр Шавваль бросилась из окна квартиры на десятом этаже жилого дома в азербайджанском Баку.
Согласно сообщению местного новостного агентства АПА, ее отец Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане.
По предварительной версии, девушка была отстранена от занятий в лицее.
Правоохранители возбудили дело по факту гибели девушки.
При попытке задержания застрелился экс-заместитель главы "Нафтогаза"
Рейтинг: -2