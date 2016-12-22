ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

В Польше изменятся условия трудоустройства заробитчан

21.12.2016 (18:08)
В Польше продолжается работа над изменениями системы трудоустройства иностранцев
В Польше продолжается работа над изменениями системы трудоустройства иностранцев

В Польше продолжается работа над изменениями системы трудоустройства иностранцев.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на министерство семьи, труда и социальной политики Польши.
Ведомство работает над изменениями правил, касающихся сезонного труда иностранцев, в частности, украинцев, которые заполняют пробел на польском рынке труда, сказал вице-министр семьи, труда и социальной политики Польши Станислав Швед.
"К сожалению, мы получаем информацию, что с польской стороны открываются фирмы ради того, чтобы выдать иностранцу заявление о намерении трудоустройства и чтобы гражданам Украины легче было получить визу. Но это не означает, что такой человек устраивается у нас на работу, бывает, что он работает в теневой зоне или едет дальше. Поэтому мы должны найти такие решения, чтобы те могли у нас работать, и чтобы работали в достойных условиях", - сказал он.
Правительство планирует также облегчить правила, в частности для квалифицированных работников из-за рубежа, в том и с Украины, чтобы поощрить их поселиться в Польше на постоянной основе.
Планируемые изменения правил трудоустройства иностранцев в сезонных работах вступят в силу не ранее 1 апреля 2017 года. Те изменения, которые касаются заявлений о намерении трудоустройства иностранцев, станут обязательными не раньше начала 2018 года.
По данным польского министерства семьи и труда, по состоянию на ноябрь в польских центрах труда зарегистрировано 1 миллион 13 тысяч заявлений о намерении трудоустройства иностранцев. 96% этих заявлений касалось граждан Украины.

Стала известна цена билетов на поезд Интерсити в Польшу


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.12.2016 (09:57) / Судоплатов

ХОХЛЫ!!! Успокойтесь!!! Как подавало 4,5 миллиона хохлов на стройках России кирпичи узбекам - так и будет подавать!!! Как раздвигали ноги для клиентов в России 3 миллиона хохлушек - так и будут раздвигать! Как приветствовали на западе аплодисментами всех ваших президентов - так и будут! Как показывали через пару лет вашим президентам(и вам соответственно) большой шиш (если не сказать грубее) - так и будут показывать! Как приползали вы за помощью в Россию - так и будете ползти! Вот только Украину не возродить - умерла она...