В Закарпатье таможенник попался при получении взятки (ФОТО)

21.12.2016 (19:05)

Работник Закарпатской таможни попался на получении взятки

В пункте пропуска «Звонковое» задержан работник Закарпатской таможни ГФС, который подозревается в получении неправомерной выгоды.

В частности, сотрудниками Главного управления внутренней безопасности ГФС Украины и подразделения внутренней безопасности ГУ ГФС в Закарпатской области во взаимодействии с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины задокументированы факты систематического получения сотрудником Закарпатской таможни ГФС неправомерной выгоды за содействие в ввозе автомобилей с иностранной регистрацией без уплаты таможенных платежей. Транспортные средства в дальнейшем использовались на территории Украины в личных целях.

После оформления очередного автомобиля и получения средств в сумме 500 долларов США таможенника задержали на «горячем».

По указанным фактам Генеральной прокуратурой в отношении работника Закарпатской таможни ГФС осуществляется уголовное производство по квалификации «принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (статья 368 УК Украины)».

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Главное управление ГФС в Закарпатской области.

Напомним, буквально на днях, Закарпатские пограничники разоблачили коллегу-взяточника