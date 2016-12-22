В Закарпатье засветился редчайший Mercedes Brabus (ФОТО)

|"Кубик" с винницкими номерами заметили на украинско-венгерской границе
"Кубик" с винницкими номерами заметили на украинско-венгерской границе.
На Закарпатье засветился эксклюзивный Mercedes G-Class. Фото редкого и очень дорогого внедорожника Brabus G700 винницкими номерами были сделаны на КПП у украинско-венгерской границы.
Brabus G700 является одним из самых дорогих авто "Мерседес Брабус". Его 5,5-литровый мотор выдает 700 л.с. мощности. От обычного "Кубика" данный внедорожник отличается персонализированным экстерьером и интерьером. Но, что самое интересное в этом автомобиле, так это колеса – Brabus Platinum Edition F23. Судя по прайсам в интернете, такие диски стоят 12 тыс. евро.
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