В Сахаре выпал снег впервые за 37 лет

21.12.2016 (21:12)

Редкое природное явление удалось запечатлеть на фотокамеру

Редкое природное явление удалось запечатлеть на фотокамеру.

В самой большой пустыне мира Сахаре (Северная Африка) впервые за 37 лет выпал снег. Снег лежал около одного дня, пока не растаял.

Фотограф Карим Бучетата, которому удалось зафиксировать это явление в алжирском городе Аин-Сефра рассказывает, что все были потрясены увиденным в пустыне снегом, поскольку это очень редкое явление.

За все время наблюдений в Сахаре снег выпадал два раза. Впервые это произошло 18 февраля 1979 года в Аин-Сефре, тогда снежная буря длилась около получаса.

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