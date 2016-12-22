В Сахаре выпал снег впервые за 37 лет

|Редкое природное явление удалось запечатлеть на фотокамеру
Редкое природное явление удалось запечатлеть на фотокамеру.
В самой большой пустыне мира Сахаре (Северная Африка) впервые за 37 лет выпал снег. Снег лежал около одного дня, пока не растаял.
Фотограф Карим Бучетата, которому удалось зафиксировать это явление в алжирском городе Аин-Сефра рассказывает, что все были потрясены увиденным в пустыне снегом, поскольку это очень редкое явление.
За все время наблюдений в Сахаре снег выпадал два раза. Впервые это произошло 18 февраля 1979 года в Аин-Сефре, тогда снежная буря длилась около получаса.
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Чергове підтвердження глобального потепління! :-)