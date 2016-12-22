Погода в Ужгороде и Закарпатье в четверг, 22 декабря

22.12.2016 (06:19)

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков.

Ночью, утром и в первой половине дня на большей части территории области: туманы, на дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 6-11 ° мороза, местами 0-5 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Ночью - мелкий снег, но уже к утру он закончится. Больше в этот день осадков не ожидается. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 ° мороза, днем 0-2 ° тепла.

Восход 08:19

Закат 16:40

Температура за последние 130 лет 22 декабря:

МАКС: 11.1° (1958)

МИН: -16.6° (1951)

Народный прогноз погоды: 22 декабря отмечается день зачатия матери Пресвятой Богородицы. В народе этот день назывался Анна Зимняя. Это самый короткий день в году, когда зима устанавливается окончательно. Если на Анну Зимнюю лучисто и светло, то 31 декабря будет ясно и морозно, а если хмуро и на деревьях иней — к пасмурному и теплому новогодью. По этому дню определяли погоду на полгода вперед: снег — к дождю, метель — к ветру с дождем, мороз — к ясной погоде, оттепель — к теплому дождю.