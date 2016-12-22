Кужель в прямом эфире облила Мосийчука водой (ВИДЕО)
22.12.2016 (06:29)
Инцидент произошел во время обсуждения нового государственного бюджета Украины
Народный депутат фракции "Батькивщина" Александра Кужель в прямом эфире ток-шоу "Шустер.Live" облила водой народного депутата Игоря Мосийчука (Радикальная партия Олега Ляшко).
Инцидент произошел во время обсуждения нового государственного бюджета Украины.
Комментарии
Рейтинг: 4
Мосійчук в телевізорі , ото плевок людям в очи . Скотина спалилася на взятці , хитрожопо удмазалася с помощив "помилок" в юридичнів процедурі , а типирь нагло всіх дальше повчає у всяких популярних токшоу як треба жити й боротися з коррупційов . Но туй скорше всього проявляться нечистоплотність "шустерів" . Кить би они ігноровали "мосійчуків" , то люди би віділи ош штось ся мінять до ліпшого . А так , повна безнадія й аппатія . Но може йсе й є основнов задачов власти - убити віру в людях ? А "шустери" в долі , хоть й квилять ош їх ущемлявуть .
Рейтинг: 8
жалкие ничтожные людишки.