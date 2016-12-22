Ученые обнаружили опасную угрозу для США

22.12.2016 (06:33)

Ученые считают, что в США зарождается новый вулкан

Ученые считают, что в США зарождается новый вулкан.

Ученые провели тщательное исследование аномальной зоны под поверхностью земли, расположенной в штате Нью-Гемпшир, Новая Англия и обнаружили нечто очень странное.

Прямо под американским штатом, на глубине от 80 до 200 км, расположен очаг раскаленной магмы, который станет местом образования нового вулкана.

О существовании данной аномалии ученые знали, но всегда считали, что эта аномальная область является давней точкой доступа магмы, и сохранилась со времен древней геологической активности Земли.

Но результаты нового исследования показали, что данная аномалия является местом активного поднятия магмы и ее температура в 2 раза выше, чем считалось ранее. Ученые успокаивают и говорят о том, что новый вулкан на восточном побережье США появится, но не скоро. Пока он находится в стадии зарождения и до образования полноценного вулкана пройдет еще несколько миллионов лет.

Остается надеяться, что это действительно так, ведь в противном случае, новый вулкан таит в себе серьезную угрозу, ведь его размеры превышают 400 километров в диаметре!

Ученые так же сообщили, что Нью-Гемпшир не единственный штат под которым происходит рождение нового вулкана, такие же аномалии обнаружены под американскими штатами Луизиана и Южная Каролина. Существует вероятность того, что такие же аномальные участки можно обнаружить в некоторых частях всех земных континентов.

В Сахаре выпал снег впервые за 37 лет