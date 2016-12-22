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Ани Лорак похвасталась российской наградой

22.12.2016 (06:43)
Ани Лорак признана самой стильной певицей России
Ани Лорак признана самой стильной певицей России

Ани Лорак признана самой стильной певицей России.

Украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время все чаще поет в России, получила награду как "Самая стильная певица" во время церемонии вручения премий Fashion New Year Awards 2017 за яркие достижения в сфере моды и не только, которая прошла во вторник, 20 декабря, в Москве.

"Спасибо Fashion tv. за награду "Стильная певица", — скромно подписала фото с наградой артистка.

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Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.12.2016 (14:40) / 11111

Посмотрите на рыло этого собаколюба, типичный рузге дегенерат, наследие орды:

22.12.2016 (14:15) / Судоплатов

Мдаа..красавица...а коньяк Courvoiser - лучший напиток года!

22.12.2016 (13:20) / Зашедший сюда

Меня удивляет подобная писанина!
Дерьмо-дерьмом! И можно было бы не писать! Но, тем не менее. Да, мне бы она, хоть в грязи вывалялась.

22.12.2016 (11:41) / химик

А кто это?

22.12.2016 (11:22) / католик

Молодец Каролина, умничка , талант. Кастрюлеголовым только мертвые гринджолы

22.12.2016 (11:02) / Delicious

Хрен с ней пусть поёт, пусть русня слушает)

22.12.2016 (10:54) / Судоплатов

Огрызок украины - чарующий мир психиатрии : сверкающая россыпь симптомов, лабиринты диагнозов и невероятное количество идиотов.

22.12.2016 (10:46) / Анти совок!

Лишить эту про.лядь гражданства!Если она не понимает своим мозгом канарейки,что свои грязные деньги получает от убийц Украинского народа!Быдло и моральный урод."настоящая украинка"-как сказал сосуплатов-и мать и родину продаст за деньги и манду грязную подставит любому(муж-турок)

22.12.2016 (10:52) / Судоплатов

Не то что твоя мать-галицкая отсосница,торгующая телом вдоль российских трасс пока ты своим очком торгуешь.

22.12.2016 (10:03) / Судоплатов

Когда читаешь комменты свидомых поневоле представляется
этакое...существо с выпученными глазами, пеной у рта и вибратором ,
торчащим из задницы, которое в оргазме колотит по клавиатуре.
Эти...свидомиты способны выработать устойчивый рвотный рефлекс на слова
"украина" "украинский" у любого адекватного человека. Похоже это и есть
главное задание их хозяев-пиндосов. А сами эти... существа за малый
грошик готовы и мать родную продать и жопу подставить.

22.12.2016 (13:22) / Зашедший сюда

А нельзя просто? Дерьмо, и всё тут! Я, допустим, это не слушаю.

22.12.2016 (07:20) / Не цікаво

Співачка вона не дуже. "Рятують" лише зовнішні дані ... Черговий дешевий хід росіян

22.12.2016 (09:55) / Читатель678

кацапов нет ничего своего, даже певичек и певцов.

22.12.2016 (13:41) / 22122016

А что у тебя свое????? То что было все просрали, начали карательную операцию против своего народа, культуры ноль, шастаете по миру и работаете на чужие экономики и культуры с такими-то ресурсами и плодородными земельными просторами.Дохозяйствовались до того, что в кабалу залезли, поколения будут расплачиваться. А злишься и бесисься от зависти и злости.