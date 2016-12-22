Ани Лорак похвасталась российской наградой

22.12.2016 (06:43)

Ани Лорак признана самой стильной певицей России

Ани Лорак признана самой стильной певицей России.

Украинская певица Ани Лорак, которая в последнее время все чаще поет в России, получила награду как "Самая стильная певица" во время церемонии вручения премий Fashion New Year Awards 2017 за яркие достижения в сфере моды и не только, которая прошла во вторник, 20 декабря, в Москве.

"Спасибо Fashion tv. за награду "Стильная певица", — скромно подписала фото с наградой артистка.

В Закарпатье засветился редчайший Mercedes Brabus (ФОТО)