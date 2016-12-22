Курс валют на 22 декабря (+ новости экономики)

22.12.2016 (09:21)

Курс валют в банках Ужгорода на 22 декабря

Курс доллара в Украине упал впервые после национализации ПриватБанка, НБУ официально снизил стоимость американской валюты.

На сегодня, 22 декабря, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,42 грн;

1 евро – 27,54 грн;

10 российских рублей – 4,32 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со верашними значениями понизился на пять копеек после вчерашнего подорожания до уровня начала сентября. Это первое падение курса доллара за неделю – то есть с момента национализации ПриватБанка.

Евро вырос на 11 копеек. Российский рубль "поправился" на четыре копейки.

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Вчера, 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины, – сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонде уточняют, что необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов:

сформированы резервы под активные операции,

осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение,

внесены изменения в устав банка,

сформирован переходный баланс,

проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.