Курс валют на 22 декабря (+ новости экономики)

|Курс валют в банках Ужгорода на 22 декабря
Курс доллара в Украине упал впервые после национализации ПриватБанка, НБУ официально снизил стоимость американской валюты.
На сегодня, 22 декабря, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,42 грн;
1 евро – 27,54 грн;
10 российских рублей – 4,32 грн.
Таким образом, курс доллара по сравнению со верашними значениями понизился на пять копеек после вчерашнего подорожания до уровня начала сентября. Это первое падение курса доллара за неделю – то есть с момента национализации ПриватБанка.
Евро вырос на 11 копеек. Российский рубль "поправился" на четыре копейки.
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Вчера, 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.
"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины, – сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
В Фонде уточняют, что необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов:
сформированы резервы под активные операции,
осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение,
внесены изменения в устав банка,
сформирован переходный баланс,
проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.
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