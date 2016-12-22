На Закарпатье из-за неработающего светофора авто перевернулось на крышу (ВИДЕО, ФОТО)

22.12.2016 (09:39)

На Закарпатье в результате столкновения перевернулся автомобиль

Рейтинг: -5

Вчера прямо в центре смт. Буштино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего одна из машин перевернулась.Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, известно, что на перекрестке не работал светофор, а за рулем "Дейво" находился 24-летний водитель.На видео можно увидеть, как на перекрестке микроавтобус "Мерседес" протаранил "Дейво", легковушка от удара перевернулась на крышу.На место происшествия была вызвана "скорая". Но, к счастью, помощь медиков оказалась неактуальной - обошлось без жертв.