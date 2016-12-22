На Закарпатье из-за неработающего светофора авто перевернулось на крышу (ВИДЕО, ФОТО)

|На Закарпатье в результате столкновения перевернулся автомобиль
Вчера прямо в центре смт. Буштино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего одна из машин перевернулась.
Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, известно, что на перекрестке не работал светофор, а за рулем "Дейво" находился 24-летний водитель.
На видео можно увидеть, как на перекрестке микроавтобус "Мерседес" протаранил "Дейво", легковушка от удара перевернулась на крышу.
На место происшествия была вызвана "скорая". Но, к счастью, помощь медиков оказалась неактуальной - обошлось без жертв.
На Славянской набережной в Ужгороде столкнулись две иномарки (ФОТО)
Комментарии
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водитель бусика, тварь мерзкая, виноват. пусть падла компенсирует стоимость иашины и моральный вред и закрыть ушлебка на пару лет, что бы светофор видел.