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На Закарпатье из-за неработающего светофора авто перевернулось на крышу (ВИДЕО, ФОТО)

22.12.2016 (09:39)
На Закарпатье в результате столкновения перевернулся автомобиль
На Закарпатье в результате столкновения перевернулся автомобиль
Вчера прямо в центре смт. Буштино произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего одна из машин перевернулась.
Произошло ДТП с участием двух транспортных средств, известно, что на перекрестке не работал светофор, а за рулем "Дейво" находился 24-летний водитель.
На видео можно увидеть, как на перекрестке микроавтобус "Мерседес" протаранил "Дейво", легковушка от удара перевернулась на крышу.
На место происшествия была вызвана "скорая". Но, к счастью, помощь медиков оказалась неактуальной - обошлось без жертв.



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

22.12.2016 (11:38) / химик

водитель бусика, тварь мерзкая, виноват. пусть падла компенсирует стоимость иашины и моральный вред и закрыть ушлебка на пару лет, что бы светофор видел.