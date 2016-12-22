Мораторий на экспорт кругляка увеличил рост деревообрабатывающего производства Закарпатья

22.12.2016 (11:05)

На Закарпатье значительно выросло деревообрабатывающее производство

Введение Верховной Радой Украины моратория на экспорт деловой древесины, а также ввод Геннадием Москалем запрета на вывоз топливной древесины в круглом виде, под видом которой за границу часто вывозили деловой кругляк, положительно повлияли на деревообрабатывающую отрасль Закарпатья.

Если на 1 ноября 2015 года (с тех пор действует мораторий) в области было зарегистрировано 626 физических лиц предпринимателей и 292 юридических лица, занимавшиеся глубокой переработкой древесины и производством конечного продукта, то за год, по состоянию на 1 ноября 2016 года, количество физических лиц увеличилась до 851 (то есть на 136 процентов), а юридических лиц - до 402 (то есть на 138 процентов). Общий прирост деревообрабатывающих предприятий составляет 136 процентов.

- И эта цифра продолжает увеличиваться, - отмечает Москаль. - Да, с 1 ноября до 1 декабря этого года количество физических лиц увеличилось еще на 12, а юридических - на 11 При этом, что важно, у значительного числа вновь созданных предприятий задействован иностранный капитал. То есть иностранцы, поняв, что «шары» в виде дешевого кругляка больше не будет, уже начали создавать производство у нас. А это и дополнительные рабочие места с зарплатами, и налоги, которые в основном остаются в области. Кроме того, с момента введения моратория вырубка леса в Закарпатье уменьшилось примерно на 10 процентов (точные данные будут в конце декабря). Это ответ всем тем умникам, которые в угоду Евросоюза пытаются убедить общество отменить мораторий и превратить Украину в сырьевой придаток Европы.

Отменять мораторий на экспорт кругляка недопустимо! - Москаль