Закарпатец погиб под гусеницами трактора, полиция проводит расследование

|В Закарпатье тракторист попалпод гусеницы своей машины
Полиция начала расследованию по факту гибели 51-летнего тракториста в урочище Дулятин Свалявского района Закарпатья.
Вчера, 21 декабря, в урочище села Березинка Свалявского района 51-летний житель Межгорья во время ремонта трактора по собственной неосторожности попал под гусеницы машины. В результате несчастного случая пострадавший получил травмы несовместимые с жизнью - тракторист погиб на месте происшествия.
Машину помещен на спецплощадку Савеловского отделение полиции.
Полиция по данному факту начала уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, в ходе которого выяснит все обстоятельства и причины гибели тракториста.
Отдел коммуникации полиции Закарпатськои области.
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Редакція ви читаете шо пишете? Березинка Свалявского района !!!!!!!! Савеловского отделение полиции.!!!!!!!!