В Москве на станции метро “Коломенская” прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)

22.12.2016 (12:58)

В Москве прогремел мощный взрыв у станции метро

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Взрыв произошел в подземном переходе у станции метро “Коломенская” на проспекте Андропова. Врезультате взрыва пострадало от трех до четырех человек.Известно, что тяжелые травмы и ожоги получили два человека, еще у одного пострадавшего ранение средней тяжести.Также стало известно, что в момент взрыва в южном переходе станции находились только рабочие, так как он закрыт на ремонт.В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили, что в переходе взорвался газовый баллон. В правоохранительных органах столицы, в свою очередь, сообщили, что причиной взрыва стало нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ.