Ужгородские депутаты приняли бюджет на 2017 год

22.12.2016 (13:21)

В Ужгороде приняли бюджет-2017

Сегодня на сессии ухвалили проект городского бюджета Ужгорода на следующий год. На 2017-ый предусмотрели: доходы бюджета - 1 048 142,4 тыс. грн., Расходы - 1 047 834,9 тыс. грн.

Также утвердили на 2017 год резервный фонд городского бюджета в сумме 4 миллиона гривен и перечень защищенных статей расходов общего фонда городского бюджета: оплата труда работников бюджетных учреждений; начисления на заработную плату; приобретение медикаментов и перевязочных материалов; обеспечение продовольствием; оплата коммунальных услуг и энергоносителей; оплату энергосервиса; обслуживание государственного (местного) долга; текущие трансферты населению; текущие трансферты местным бюджетам; подготовка кадров высшими учебными заведениями I-IV уровней аккредитации; обеспечение инвалидов техническими и другими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения для индивидуального пользования; фундаментальные исследования, прикладные научные и научно-технические разработки.

Поддержали сегодня и прогноз бюджета Ужгорода на 2018-2019 годы. Он был представлен в соответствии с требованиями ст. 21 Бюджетного Кодекса Украины и имеет целью создать механизм управления бюджетным процессом, установление взаимосвязи между стратегическими целями и возможностями бюджета в среднесрочной перспективе, обеспечение предсказуемости и последовательности бюджетной политики города. Разработан документ с учетом прогнозных показателей экономического и социального развития Украины на 2018 и 2019 годы, других законодательных актов, постановления Кабинета Министров Украины от 6 августа 2014 №404 «Об утверждении Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года», городских программ и других документов.

Бюджет Закарпатья меньше, чем состояние нардепов от региона!