Активисты на авто с иностранными номерами перекрыли центр Киева

|"Пересечники" перекрыли улицу Грушевского в Киеве
Более ста человек с атрибутикой "Автоевросила" заблокировали улицу Грушевского в Киеве. Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.
Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год.
Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.
Полиция наблюдает за ситуацией.
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