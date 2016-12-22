Активисты на авто с иностранными номерами перекрыли центр Киева

22.12.2016 (15:02)

"Пересечники" перекрыли улицу Грушевского в Киеве

Более ста человек с атрибутикой "Автоевросила" заблокировали улицу Грушевского в Киеве. Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.

Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год.

Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.

Полиция наблюдает за ситуацией.

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