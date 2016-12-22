На Закарпатье пограничники пресекли две попытки табачной контрабанды (ФОТО)

22.12.2016 (16:41)

Закарпатские пограничники помешали двум попыткам табачной контрабанды

На Закарпатье прошедшей ночью пограничники Мукачевского отряда противодействовали противоправной деятельности на государственной границе. Такие мероприятия проводятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами европейских стран, граничащих с нашим государством.

Так, пограничный наряд отдела «Вилок» во время мониторинга государственной границы обнаружил 7 пакетов завернутых в черные полиэтиленовые пакеты. Неизвестные планировали незаконно переправить партию сигарет в Венгрию через канал Ботар, по которому проходит граница. Пограничники обнаружили правонарушителей и те обратились в бегство. Несмотря на предупредительные выстрелы, злоумышленников задержать не удалось. Пакеты в которых находилось 3500 пачек сигарет доставили в отдел пограничной службы «Вилок».

Еще одну попытку контрабанды сигарет удалось предупредить на украинском - румынском участке границы вблизи населенного пункта «Деловое». Благодаря оперативному обмену информацией пограничников отдела «Деловое» Мукачевского отряда с румынскими коллегами было выявлено и задержано 10 пакетов сигарет и один гражданин Украины.

Через КПП "Ужгород" снова пошли фуры с контрабандными сигаретами (ФОТО)