Москаль обнародовал факты о контрабанде Закарпатской таможней

22.12.2016 (17:55)

Москаль рассказал как на Закарпатская таможня занимается контрабандой

Закарпатской ОГА стали известны данные водителя фуры, которую с контрабандными сигаретами задержала финансовая полиция Словакии у м.Михаловце (Словакия).

- Это некий Михаил Русин, который управлял фурой «Рено-Магнум» госномер АО 0656 АА, прицеп АО 5291 ХХ, - заявляет Геннадий Москаль. - А владелец фуры - Иван Сухарь с с.Линци Ужгородского района. В этот понедельник, 19 декабря, в День Святого Николая, в 17.53 фура пересекла украинско-словацкую границу через грузовой терминал пункта пропуска «Ужгород» «порожняком». И была разоблачена финансовой полицией на территории Словакии в 40 км от границы возле с. Лучки на сельскохозяйственной ферме из 145 тысячами блоков сигарет. Мы выяснили, что в течение последних двух месяцев, после смены руководства Закарпатской таможни ГФС эта фура 17 раз пересекала украинскую-словацкую границу «порожняком».

Кстати, И.Сухар имеет в собственности еще одну фуру с госномером АО 5433 ВС, которая в последний раз пересекала украинско-словацкую границу через ПП «Ужгород» 15 декабря и по документам везла в Словакию «пиломатериалы хвойные». Всего за последнее время фура 40 раз пересекла украинско-словацкую границу, а фирмы, которым она доставляла «пиломатериалы» - фиктивные.

Из всего этого напрашиваются два вывода. Первый - фуру с сигаретами пропустили не только наши, но и словацкие таможенники, которые имеют сканеры и новейшее оборудование для обнаружения контрабанды. Поэтому нашим соседям не надо изображать из себя великих борцов с коррупцией и кивать все время в украинскую сторону. Потому что словацкие таможенники такие же коррупционеры, как и наши - это доказанный факт. И второй - задержание фуры с сигаретами, которая беспрепятственно «порожняком» прошла две таможни, свидетельствует о восстановлении международной организованной преступной группировки, в которой задействованы высокопоставленные Государственной фискальной службы Украины и таможенных органов Словакии. Именно для создания такой группировки с последующим восстановлением системной контрабанды сигарет и было изменено руководство Закарпатской таможни ГФС в октябре этого года. А когда я лично пытался помешать этому, Президенту и премьер-министру Украины с разных сторон начали говорить о необходимости устранения Москаля с должности главы Закарпатской ОГА под разными предлогами.

Жду реакции ГФС и Кабмина на эти вопиющие факты контрабанды, которой пока так и нет.





Через КПП "Ужгород" снова пошли фуры с контрабандными сигаретами (ФОТО)

Руководство Закарпатской таможни после инцидента с контрабандой нужно уволить, - Москаль



