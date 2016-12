Разгадана тайна загадочных звуков из Марианской впадины

22.12.2016 (18:08)

Шумы были короткими и длились всего 2–4 секунды. Загадочные звуки, записанные автономными дронами к востоку от Гуама, скорее всего, принадлежат карликовым полосатикам, считают учёные.Команда исследователей из штата Орегон полагает, что им удалось определить, кому принадлежат странные звуки, доносящиеся с глубин океана недалеко от Марианской впадины.По их мнению, необычные шумы, записанные в 2014–2015 годах, принадлежат карликовым полосатикам (Balaenoptera acutorostrata), самым маленьким из усатых китов, сообщает The Journal of the Acoustical Society of America.Непонятные для учёных звуки были зафиксированы подводными автономными глайдерами в 2014–2015 годах к востоку от Гуама, в тех же местах, где находится и Марианская впадина — самое глубокое место Мирового океана.Шумы были короткими и длились всего 2–4 секунды. Они начинались с частоты в 38 герц и заканчивались на уровне 7,5 килогерца. Прослушать пример такого звука можно в приложенном видео.Глайдеры-дроны работают автономно и могут погружаться до 1000 метров. Поэтому они по несколько месяцев записывают всё, что могут услышать в глубинах океана, а впоследствии учёные обрабатывают эти данные.Тогда-то и был услышан звук, который некоторые исследователи окрестили “зовом “Звёздных войн”.Исследователи считают, что источником звука являются усатые киты, а вовсе не инопланетяне или Ктулху, живущие в морских глубинах. Звуки, записанные дроном, очень похожи на те, что издают карликовые полосатики, живущие неподалёку от Большого барьерного рифа.Несмотря на явную схожесть звука, у учёных остаётся много вопросов. Дело в том, что подобные крики полосатики издают во время брачного периода, который обычно происходит зимой, а дроны записывали подобные звуки и в другие сезоны.