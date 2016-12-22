В Бельгии с простреленной головой обнаружили крупного чиновника НАТО

|Многие эксперты заявили, что главный аудитор решил свести счеты с жизнью
Многие эксперты заявили, что главный аудитор решил свести счеты с жизнью.
В Бельгии обнаружено тело Ива Шанделона, который являлся главным аудитором НАТО.
Многие эксперты, известные своей близостью к структурам НАТО, заявили, что главный аудитор, имеющий доступ ко всем финансовым секретам альянса, решил свести счеты с жизнью.
В семье Шанделона это решительно опровергают. Тело главного аудитора обнаружено в Бельгии на расстоянии 140 километров от места его службы и в 100 километрах от его дома, которых находится в городе Ленс.
При этом, 60-летний высокопоставленный натовский чиновник имел в своём законном владении три единицы огнестрельного оружия. А рядом с покойным находились не они, а посторонний, незарегистрированный ствол, из которого и был произведён смертельный выстрел.
Сослуживцы Ива Шанделона также сообщают, в последние дни ему поступали странные звонки. Тем не менее, не дожидаясь итогов расследования, в НАТО уже объявили о самоубийстве чиновника.
Некоторые аналитики высказывают другое мнение и связывают это происшествие с заявлениями Трампа о том, что его очень сильно интересуют расходы альянса и источники его доходов. В этой части, естественно, самым знающим человеком был именно Иво Шанделон.
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