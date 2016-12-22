В Бельгии с простреленной головой обнаружили крупного чиновника НАТО

22.12.2016 (18:17)

Многие эксперты заявили, что главный аудитор решил свести счеты с жизнью

Многие эксперты заявили, что главный аудитор решил свести счеты с жизнью.

В Бельгии обнаружено тело Ива Шанделона, который являлся главным аудитором НАТО.

Многие эксперты, известные своей близостью к структурам НАТО, заявили, что главный аудитор, имеющий доступ ко всем финансовым секретам альянса, решил свести счеты с жизнью.

В семье Шанделона это решительно опровергают. Тело главного аудитора обнаружено в Бельгии на расстоянии 140 километров от места его службы и в 100 километрах от его дома, которых находится в городе Ленс.

При этом, 60-летний высокопоставленный натовский чиновник имел в своём законном владении три единицы огнестрельного оружия. А рядом с покойным находились не они, а посторонний, незарегистрированный ствол, из которого и был произведён смертельный выстрел.

Сослуживцы Ива Шанделона также сообщают, в последние дни ему поступали странные звонки. Тем не менее, не дожидаясь итогов расследования, в НАТО уже объявили о самоубийстве чиновника.

Некоторые аналитики высказывают другое мнение и связывают это происшествие с заявлениями Трампа о том, что его очень сильно интересуют расходы альянса и источники его доходов. В этой части, естественно, самым знающим человеком был именно Иво Шанделон.

15-летняя дочь турецкого дипломата выбросилась с десятого этажа