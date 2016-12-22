В Москве скоропостижно скончался внук Сталина

22.12.2016 (18:26)

Умер Евгений Джугашвили

Евгений Джугашвили скоропостижно скончался в столице России

Ему стало плохо на улице недалеко от собственного дома

Джугашвили упал на улице на северо-востоке Москвы, недалеко от собственного дома. Ему вызвали скорую помощь, но медикам оставалось лишь констатировать смерть внука советского политического деятеля.

О причинах смерти пока не сообщается. Ему было 80 лет.

Евгений Джугашвили работал военным инженером, также он имеет степень кандидата исторических наук. Он получил широкую известность, активно выступая в судах России и Украины, а также в обращениях к президенту РФ в защиту чести и достоинства Сталина.

Так, в 2010 году он призвал к ответу Госдуму, которая рассматривала заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах». В документе говорилось, что «катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей».

Стоит отметить, что накануне, 21 декабря, прошла 137 годовщина со дня рождения его деда.

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