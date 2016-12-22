Сын Потапа до сих пор не знает о разводе родителей

23.12.2016 (06:33)

Потап с сыном

После сенсационной новости о разводе Потапа и Ирины Горовой СМИ пытаются узнать причины расставания знаменитых супругов.

И пока некоторые предполагают, что причиной всего стал роман рэпера с Настей Каменских, экс-жена Потапа поделилась кое-какими подробностями своей личной жизни.

В эфире передачи "Зiрковий шлях" Ирина Горовая призналась, что так и не рассказала своему 8-летнему сыну Андрею о том, что развелась с Алексеем Потапенко (Потапом).

Все дело в том, что музыкант активно гастролирует, и из-за этого, как бы ни старались звездные родители, у них никогда не было ощущения полноценной семьи.

Также Ирина отметила, что такое явление — вполне нормально для всех артистов. К слову, у Ирины Горовой и Потапа после развода остались очень теплые дружеские взаимоотношения. Так, к примеру, на днях рэпер поздравил свою экс-супругу с днем рождения, пожелав ей вечной любви.

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