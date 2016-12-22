Китаец 25 лет колол орехи гранатой

23.12.2016 (06:37)

Снаряд оказался у мужчины в 1991 году, но он не знал, что это такое

Снаряд оказался у мужчины в 1991 году, но он не знал, что это такое

Житель села в китайской провинции Шэньси 25 лет колол орехи ручной гранатой, которую только сейчас принес в местный полицейский участок

Когда у мужчины появился снаряд, он не знал, что это и решил, что непонятная металлическая штуковина хорошо подходит для колки орехов. Но в начале декабря этого года он увидел памятку, которая напоминала о запрете хранения дома огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Именно из нее китаец узнал, что металлическая штуковина предназначается вовсе не для колки орехов, а является смертоносным оружием.

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