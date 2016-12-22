Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 23 декабря

|Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков
Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков.
Ночью начался мелкий снег, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.
Восход 08:19
Закат 16:40
Ухудшение видимости до 500 м
Температура за последние 130 лет 23 декабря:
МАКС: 12.2° (1982)
МИН: -12.7° (1961)
Народный прогноз погоды: 23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.
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