Погода в Ужгороде и Закарпатье в пятницу, 23 декабря

23.12.2016 (06:25)

Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков

Солнце в этот день в Ужгороде будет редко показываться из-за облаков.

Ночью начался мелкий снег, но ближе к утру он закончился. Больше в этот день осадков не ожидается.

Восход 08:19

Закат 16:40

Ухудшение видимости до 500 м

Температура за последние 130 лет 23 декабря:

МАКС: 12.2° (1982)

МИН: -12.7° (1961)

Народный прогноз погоды: 23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.