В Верховной Раде рассказали, когда введут визовый режим с Россией

23.12.2016 (06:55)

Украина введет визовый режим с Россией уже в ближайшее время

Есть основания надеяться, что Украина введет визовый режим с Россией уже в ближайшее время.

Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по иностранным делам Оксана Юринец.

"Это правильное решение. Оно обсуждается в Министерстве иностранных дел Украины. Все понимают, что нам нужно установить "фильтры" на границе со страной-агрессором", – отметила Юринец.

По ее словам, введение виз с Россией вряд ли будет иметь серьезные негативные последствия.

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