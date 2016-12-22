В Верховной Раде рассказали, когда введут визовый режим с Россией

|Украина введет визовый режим с Россией уже в ближайшее время
Есть основания надеяться, что Украина введет визовый режим с Россией уже в ближайшее время.
Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко, член парламентского комитета по иностранным делам Оксана Юринец.
"Это правильное решение. Оно обсуждается в Министерстве иностранных дел Украины. Все понимают, что нам нужно установить "фильтры" на границе со страной-агрессором", – отметила Юринец.
По ее словам, введение виз с Россией вряд ли будет иметь серьезные негативные последствия.
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