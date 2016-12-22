Курс валют на 23 декабря (+ новости экономики)

|В Украине подешевели доллар и евро
Национальный банк Украины на 23 декабря 2016 года повысил курс гривни по отношению к американскому доллару на 14 копеек, к евро — на 9 копеек, а к российскому рублю — на 1 копейку.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:
- 2628.6013 за 100 долл. США;
- 2745.3112 грн за 100 евро;
- 4.3188 грн за 10 руб. РФ.
Коммерческий курс: доллар — 27.13 грн/$, евро — 28.35 грн/евро, российский рубль — 4.45 грн/рубль.
Покупка на черном рынке: доллар — 26.49 грн/$, евро — 27.50 грн/евро, российский рубль — 4.09 грн/рубль.
Продажа на черном рынке: доллар — 27.15 грн/$, евро — 28.48 грн/евро, российский рубль — 4.43 грн/рубль.
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Национальный банк Украины прогнозирует в 2017 году рост денежной массы на 13,2%, денежной базы - на 8,4%.
Такие данные содержатся в опубликованных на сайте регулятора основных принципах денежно-кредитной политики на 2017 год.
Основные принципы подготовлены с учетом прогнозов основных макропоказателей правительства Украины и НБУ.
Эти прогнозы предусматривают рост реального ВВП в 2017 году на 2,5-3,0%, инфляцию по индексу потребительских цен - на уровне 8%, номинальный ВВП – в объеме 2585-2627 млрд грн.
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