На Львовщине под колесами поезда "Ужгород-Киев" погиб человек

|Поезд "Ужгород-Киев" насмерть сбил человека
В четверг, 22 декабря, на железнодорожном участке "Песочное - Надетычи" в Николаевском районе пассажирский поезд сбил 47-летнего мужчину.
По сообщению департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло в 22:05. В результате наезда поезда №100 сообщением "Ужгород-Киев" житель с. Песочное Николаевского района получил смертельные травмы.
Как отмечается, событие не вызвала задержки движения поездов на указанном участке. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Проводится доследственная проверка.
Напомним, несколько дней назад, В Закарпатье на железнодорожном переезде возле пгт. Кольчино и обнаружили тело человека с отрезанной головой.
Рейтинг: 0