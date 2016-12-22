На Львовщине под колесами поезда "Ужгород-Киев" погиб человек

23.12.2016 (10:19)

Поезд "Ужгород-Киев" насмерть сбил человека

В четверг, 22 декабря, на железнодорожном участке "Песочное - Надетычи" в Николаевском районе пассажирский поезд сбил 47-летнего мужчину.

По сообщению департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, происшествие произошло в 22:05. В результате наезда поезда №100 сообщением "Ужгород-Киев" житель с. Песочное Николаевского района получил смертельные травмы.

Как отмечается, событие не вызвала задержки движения поездов на указанном участке. Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, несколько дней назад, В Закарпатье на железнодорожном переезде возле пгт. Кольчино и обнаружили тело человека с отрезанной головой.