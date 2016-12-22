Ужгородские депутаты отдали под застройку Боздошский парк? (ВИДЕО)

|Ужгородские депутаты фактически разрешили застраивать Боздошский парк
Разрешение на внесение изменений в план зонирования тнритории Ужгорода согласовали ужгородские депутаты, фактически разрешив на территории строительство.
По предварительной информации на Славянской набережной между Боздлшським парком и рекой Уж хотят свести водно-оздоровительный комплекс.
Сейчас эта территория является зеленой зоной, активисты заявляют, что депутаты вообще не имеют права вносить изменения в план зонирования, потому что в решении не указано точное местоположение участка под застройку.
В городском совете уверяют, что назначение не изменится, хотя деталей не разглашают.
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Как сообщал ранее UA-Reporter, В Боздошском парке Ужгорода хотят построить грандиозный спортивный комплекс (ФОТО)