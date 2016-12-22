Монастырский туризм: Москаль приглашает на духовный отдых в Закарпатье

23.12.2016 (12:16)

Закарпатские монастыри - отличный духовный отдых

Закарпатье - одна из нескольких областей Украины, на территории которой сосредоточено большое количество монастырей разных конфессий. Всего в области действует 63 монастыря, из которых 36 православных (в том числе 1 киевского патриархата), 17 греко-католических и 10 римско-католических.

- Новогодне-Рождественские праздники - это хорошая возможность приехать в Закарпатье не только для активного зимнего туризма, но и для духовного отдыха, - отмечает Геннадий Москаль. - Например, в соседней Румынии монастырский туризм очень развит и пользуется спросом огромного количества людей из разных уголков мира. Мы также приглашаем местных жителей и многочисленных туристов в перерыве между лыжным катанием посетить закарпатские монастыри. Гарантирую, что получите массу положительных впечатлений и непременно захотите приехать сюда еще раз!

Список названий с адресами прилагается ниже.





В ОГА презентовали туристический ролик о Закарпатье (ВИДЕО)