В Верховной Раде снова подрались депутаты (ВИДЕО)

23.12.2016 (14:35)

Депутаты в очередной раз подрались в Верховной Раде

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В зале ВР двое народных избранников опять что-то не поделили и сошлись в кулачном бою. Речь идет о депутате от "Блока Петра Порошенко" Павле Кишкаре и внефракционном Михаиле Головко.Словесная перепалка между ними возникла еще тогда, когда Головко выступал с трибуны Рады о ситуации в компании "Укргаздобыча". В то время Кишкар выкрикивал что-то из своего места, что не понравилось внефракционному депутату. Свое возмущение он выразил уже после выступления лично в глаза. Видимо именно тогда Гололко сказал что-то не слишком приятное в адрес Кишкаря, из-за чего последний решил прибегнуть к рукоприкладству.Разнимать "бойцов" пришлось остальным депутатам, которые находились в Раде.