На границе с Венгрией наблюдаются очереди

23.12.2016 (15:21)

В Закарпатье на украинско-венгерской границе наблюдаются очереди

По состоянию на 15:00 пятницы, 23 декабря, на украинско-венгерской границе в Закарпатье очередь из почти сотни автомобилей.

Так, сразу на трех контрольно-пропускных пунктах образовались очереди: "Тиса", "Вилок", "Лужанка". На каждом из них на пересечении границы ожидают по три десятка автомобилей.

Зато на границе с Румынией и Словакией очередей не зафиксировано. Путешествующих просят учесть указанную информацию и выбрать для осуществления пересечения границы меньше загруженные пункты пропуска.

В Закарпатье таможенник попался при получении взятки (ФОТО)