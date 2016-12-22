Глава облсовета лично проинспектировал реконструкцию аэропорта "Ужгород" (ФОТО)

23.12.2016 (16:18)

Михаил Ривис лично проинспектировал реконструкцию аэропорта "Ужгород"

Михаил Ривис лично контролировать целевое освоение государственных средств на развитие инфраструктуры международного аэропорта «Ужгород»

На какой стадии выполнения Программы повышения эффективности функционирования Закарпатского областного коммунального предприятия "Международный аэропорт" Ужгород "на 2013-2016р.р. лично проинспектировал глава облсовета Михаил Ривис, посетив в пятницу, 23 декабря, территорию аэропорта.

Подходит к концу 2016 год и главу краевого парламента, в первую очередь, интересовало освоение 4,2 млн.грн, выделенных из областного бюджета для развития инфраструктуры аэропорта.

Как рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, строительства и инфраструктуры ОГА Эдуард Маляр, на сегодня осталось освоить более 900 тыс из областного бюджета и 1,2 млн.грн - из Государственного фонда регионального развития.

Всего в этом году освоено уже 14 млн грн, которые направлены на: реконструкцию ограждения территории аэропорта; капитальный ремонт здания ТП-2, Вогоньковои подстанции; капремонта здания ВОХР; капремонта здания накопителя (терминала).

- На 2017 год предусмотрено почти 6 млн.грн из областного бюджета, в том числе, на приобретение пожарной машины, электронный терминал для регистрации пассажиров и около 13 млн грн из фонда регионального развития на реконструкцию взлетно-посадочной полосы, соответствующей европейским стандартам, - констатировал Эдуард Маляр.

Осмотрев реконструкцию ограждения территории аэропорта и проведения капитального ремонта помещений, уже на завершающей стадии, Михаил Ривис предупредил руководство подрядной фирмы и аэропорта: в случае освоения средств полностью, либо не сдачи объектов в срок, они лично будут нести ответственность за невыполнение работ. Кроме того, глава облсовета подчеркнул, что лично будет контролировать процесс целевого освоения государственных средств и инициировать их проверку со стороны контролирующего органа.

- Весной 2017 международный аэропорт «Ужгород» должен начать полноценное регулярное авиасообщение. Сейчас со стороны председателя ОГА Геннадия Москаля и министра инфраструктуры Владимира Омеляна решается вопрос с «Аэрорухом» по обслуживанию полетов. Поэтому, пока аэродрому остается получить соответствующую сертификацию. А для этого нужно вовремя и качественно завершить работы по развитию инфраструктуры аэропорта, - подчеркнул Михаил Ривис.

Пресс-служба Закарпатского облсовета

На реконструкцию международного аэропорта "Ужгород" выделили почти 11 млн. грн