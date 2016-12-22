Министр финансов представил новый нацсовет ПриватБанка

23.12.2016 (17:53)

В наблюдательный совет национализированного ПриватБанка вошли семь человек

В наблюдательный совет национализированного ПриватБанка вошли семь человек, его глава еще не определен

Министр финансов Александр Данилюк сегодня, 23 декабря, представил членов наблюдательного совета национализированного ПриватБанка.

"Мы начали формирование набсовета ПриватБанка со встреч с президентом и премьером, обратились к международным организациям. Всего в набсовете будет семь членов, его глава еще не определен - его будет определять сам набсовет", - сказал Данилюк.

В наблюдательный совет вошли: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Манета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украина Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча.

"Для меня это большая честь. Я согласился помочь в стабилизации (ПриватБанка - ред.) и помочь Украине улучшить здоровье банковского сектора… Приват демонстрирует большой запас стойкости, он прошел ситуацию без прекращения деятельности… Надо работать над улучшением корпоративного управления, чтобы в будущем не было сюрпризов", - отметил Франсис Малиж.

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