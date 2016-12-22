Дороги по-закарпатски: Асфальт поверх снега и льда (ФОТО)

23.12.2016 (17:55)

Закарпатские дорожники укладывают асфальт на лед и снег

Новейший метод асфальтирования дорог зафиксировали в селе Худлево на Закарпатье. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола на своей странице в сети Facebook.

"Знакомьтесь - это дорожники в селе Худлево на Закарпатье. На дворе -3 ° и снег на дороге, но это не останавливает мужественных хлопачкив, которые твердо решили постелить асфальт в такую ​​погоду, хотя по стандартам такое нельзя делать когда ниже + 5 °. Но разве для тех кто очень любит свою работу это проблема? Нет - они нашли газовые горелки и топили несколькосантиметровый слой льда и снега. Потом плюнули и взялись класть асфальт вверх этого всего - вот какой красавец, новый и черный. Вот только весной лед и снег тает и асфальт поплывет) Делаем ставки заинтересуется этими хлопачками и их шефом прокуратура?), - пишет Виталий Глагола.

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