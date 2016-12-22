В Лондоне модель гуляла по городу в нарисованных джинсах (ВИДЕО)

23.12.2016 (18:01)

В ролике манекенщица проходит голой мимо сотен людей

Рейтинг: 5

В Лондоне в рамках социального эксперимента модель прошлась по улицам города в нарисованных джинсах. Рисунок был очень детально прорисован, чтобы создавался эффект настоящих джинсов. Видео эксперимента обнародовали на YouTube-канале Collection Of World News. В ролике манекенщица проходит мимо сотен людей британской столицы по району Кенсингтон. При этом ее прогулку снимали на камеру, чтобы установить, сколько людей обратили внимание на то, что модель фактически голая.