В Лондоне модель гуляла по городу в нарисованных джинсах (ВИДЕО)

| В ролике манекенщица проходит голой мимо сотен людей
В Лондоне в рамках социального эксперимента модель прошлась по улицам города в нарисованных джинсах.
Рисунок был очень детально прорисован, чтобы создавался эффект настоящих джинсов. Видео эксперимента обнародовали на YouTube-канале Collection Of World News. В ролике манекенщица проходит мимо сотен людей британской столицы по району Кенсингтон. При этом ее прогулку снимали на камеру, чтобы установить, сколько людей обратили внимание на то, что модель фактически голая.
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Комментарии
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Мечта хохла-ходить с голой жопой по европе.