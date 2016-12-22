Терминалы оплаты IBOX в ТЦ "Токио" разводят ужгородцев

23.12.2016 (18:52)

Платежные терминалы IBOX в ТЦ "Токио" обманывают ужгородцев

Об этом сообщают обманутые ужгородцы. Речь идет о терминалах "IBOX" по пополнению счетов мобильных операторов Украины, которые расположены в Новом районе Ужгорода в торговом центре "Токио".

Так вот, по словам господина Бориса, который рассказал о обмане, он решил пополнить телефон на 200 гривен через этот терминал. Аппарат деньги забрал, а вот зачисления их на указанный номер не произошло.

При этом терминал не выдал чек о пополнении, что уже насторожило мужчину. После него пополнить телефон на сто гривен пыталась женщина. В ответ, после поглощения купьюры, терминал вообще выключился. Люди начали выяснять, в чем дело. Оказалось, что, по словам продавцов, работающих неподалеку терминала, аппарат уже обманул около сотни человек. Пострадавшие пытались дозвониться на телефоны, указанные на аппарате, однако там никто не отвечал и не отвечает до теперь.

Примут ли соответствующие действия по поиску мошенников, которые установили этот аппарат для выманивания денег, правоохранительные органы?

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