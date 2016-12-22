Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 24 декабря

24.12.2016 (05:59)

В Ужгороде облачно, без существенных осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура воздуха ночью 3-8 ° мороза, днем 0-5 ° мороза.

Облачная погода будет держаться в Ужгороде до самого вечера. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться снег.Гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м / с. Температура ночью 3-5 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

Температура за последние 130 лет 24 декабря:

МАКС: 12.8° (1958)

МИН: -24.6° (1961)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы». Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.