Эта странная аббревиатура - АТО

|Больше двух лет Украина безуспешно теряет своих бойцов
Если операция антитеррористическая, то получается, что жители подконтрольного "Л-ДНР" Донбасса - заложники, а переселенцы - заложники, которым удалось сбежать. И все они - пострадавшие. Тогда почему власть делает жизнь переселенцев в любом городе Украины невыносимой? Почему не только не помогает пострадавшим, но и вводит все новые и новые средства контроля и лишает конституционных прав?
Если операция до сих пор называется антитеррористической, то где штурм и уничтожение террористов? Вместо этого украинская сторона, которая должна, судя по логике названия, штурмовать, говорит, что придерживается Минских соглашений о прекращении огня и сидит в окопах и в основном отстреливается. Что происходит на фронте, из Киева или Львова не видно, но известно одно - больше двух лет Украина безуспешно теряет своих бойцов.
Кому это выгодно? Путину?
Вина за нынешнее обострение под Дебальцево лежит на «партии войны» в украинской власти, заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».
«Проблема в том, что крах евроинтеграционного мифа разрушает легитимность украинской власти, поскольку он был одним из базовых элементов. Теперь все разговоры о безвизовом режиме, членстве в ЕС воспринимаются украинцами иронично, с ухмылкой: если президент обещал, то точно не будет».
Поэтому у «партии войны» банальная истерика:
«Они прекрасно понимают, что для них потеря власти равноценна тюрьме. Пытаясь спасти шкуру, партия войны идет на обострение. То, что происходит сейчас на Донбассе, вписывается в этот контекст», — сказал эксперт.
Закарпатцы не спешат на войну , даже за большую зарплату
Рейтинг: 27
Комментарии
Рейтинг: 4
Xoxлы тaкиe cyки, гитлepoвские внyки.
Poжу пpикpывaют, cepyтся в штaны.
Имeчкo чyжoe-pycckoe нaпишyт.
Тoлькo уши тpoля,зa 100 вёpcт bидны.
Bcё пpoдaть гoтoвы, дaжe мaмy c пaпoй.
Лишь бы дeнeг дaл им Baшингтoн.
Poтик oткpывaeт вcюдy cвoй пoгaный.
И тopчит oт тyда штoпaный гaндoн .
Чтo xoзяин cкaжeт, тo cкopeй иcпoлнит.
Oбoлгaть , oбxaить и пpeдать.
Иm фaшиcткиm гaдaм,гитлepoвcкиm bнyкam в кaйф бoмбить, кaлeчить и opaть .
Рейтинг: -5
Потому что кацапы вторглись на чужую землю и были прокляты , ибо разделили межу ближнего своего. И это не впервые.
Рейтинг: 4
Потому что хохлы вторглись на чужую Донбасскую землю и были прокляты , ибо разделили межу ближнего своего. И это не впервые.
Рейтинг: -4
Проклятый ты и твоя россия ибо она нарушила межи ближнего своего, Украина, Грузия , Чечня и остальные отжатие гопниками страны, которые им не дано.
Рейтинг: 2
Опять показываешь свою галицкую тупость и убогость чмошник.
Рейтинг: -1
"Проклят нарушающий межи ближнего своего!" И весь народ скажет: "Aминь".
Рейтинг: 2
Дибил галицкий ,ты хоть свою недомову чмошник выучи.
Рейтинг: -1
"Проклят нарушающий межи ближнего своего!" И весь народ скажет: "Aминь".
Рейтинг: 4
Вы промайданили свободную страну
И знаете,что скажут ваши внуки?
Припомнят и разруху и войну
Печеньки жрали -и добавят суки
А раньше,что так плохо вам жилось?
Чего вам в вашей жизни не хватало
Но вот же сколько чудаков на "М" нашлось
И на майдане стадо заскакало
И вот теперь разруха и конец
Что делать дальше ,если нет просвета
И скажет сын,что сделал ты отец?
Но не дождется думаю ответа
Ведь тех отцов немало полегло
В степях Донбасса,братьев убивая
Наверное России все назло
Рейтинг: 5
Такое разве где еще бывает
Что сотворил с несчастною страной
Тот змей клубок,что копошится в Раде
Ваш выбор сделан,нет судьбы иной
Ведь змей недаром называют гады
Рейтинг: 8
АТО- Антинародная Терористическая Операция проводимая захватившей путем вооруженного путча хунтой ЖИДОВ ПО НОВОМУ против части народа своей бывшей страны не согласных жить под управлением грабящих их олигархов-потомков фашистких прихвостней гауптмана СС Шухевича и ппедика и изверга Бандеры.
Рейтинг: 9
Проводится на деньги госдепа США и Евр(ейского)о-пейс-кого кодла для создания очага напряженности у границ великой России и предотвращения единения славянских народов.