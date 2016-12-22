Эта странная аббревиатура - АТО

24.12.2016 (06:48)

Больше двух лет Украина безуспешно теряет своих бойцов

Если операция антитеррористическая, то получается, что жители подконтрольного "Л-ДНР" Донбасса - заложники, а переселенцы - заложники, которым удалось сбежать. И все они - пострадавшие. Тогда почему власть делает жизнь переселенцев в любом городе Украины невыносимой? Почему не только не помогает пострадавшим, но и вводит все новые и новые средства контроля и лишает конституционных прав?

Если операция до сих пор называется антитеррористической, то где штурм и уничтожение террористов? Вместо этого украинская сторона, которая должна, судя по логике названия, штурмовать, говорит, что придерживается Минских соглашений о прекращении огня и сидит в окопах и в основном отстреливается. Что происходит на фронте, из Киева или Львова не видно, но известно одно - больше двух лет Украина безуспешно теряет своих бойцов.

Кому это выгодно? Путину?

Вина за нынешнее обострение под Дебальцево лежит на «партии войны» в украинской власти, заявил на пресс-конференции в Киеве политолог Андрей Золотарев, руководитель Центра «Третий сектор».

«Проблема в том, что крах евроинтеграционного мифа разрушает легитимность украинской власти, поскольку он был одним из базовых элементов. Теперь все разговоры о безвизовом режиме, членстве в ЕС воспринимаются украинцами иронично, с ухмылкой: если президент обещал, то точно не будет».

Поэтому у «партии войны» банальная истерика:

«Они прекрасно понимают, что для них потеря власти равноценна тюрьме. Пытаясь спасти шкуру, партия войны идет на обострение. То, что происходит сейчас на Донбассе, вписывается в этот контекст», — сказал эксперт.

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