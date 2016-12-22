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В Ужгороде прошел "Словацкий бетлегем - 2016" (ВИДЕО)

24.12.2016 (09:24)
В Ужгороде состоялся
В Ужгороде состоялся "Словацкий бетлегем - 2016"
Конкурс рождественских поздравлений, колядок, игр и представлений «Словацкий бетлегем - 2016» состоялся в областном центре Закарпатья.
Организован культурно-образовательной организацией «Матица Словенска», праздничное мероприятие проходило уже девятнадцатый раз.
Колоритные выступления на сцене кукольного театра продемонстрировали коллективы из разных мест компактного проживания словаков в Закарпатской области.
В Ужгородском замке проходит рождественская выставка (ВИДЕО)



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