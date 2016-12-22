На Закарпатье микроавтобус с "контрабандными" елками угодил в ДТП (ФОТО)

24.12.2016 (13:29)

На Закарпатье в ДТП попал микроавтобус с "контрабандными" елками

Вчера, 23 декабря, во время дежурства группы быстрого реагирования в селе Ключарки Мукачевского района полиция при оформлении ДТП с участием «Volkswagen LT», обнаружила в автомобиле 12 елок разной длины и обхвата ствола без надлежащих документов.

В тот же день на автодороге «Киев-Чоп» возле села Беласовица Воловецкого района группа быстрого реагирования установила, что продажа хвойных деревьев в этом месте проводится незаконно. 10 деревьев породы ель длиной около 2 метров каждое передано в Воловецкое лесное хозяйство.

Напомним, что закарпатские правоохранители во время новогодне-рождественских праздников постоянно проводят патрулирование в рамках оперативно-профилактических мероприятий по выявлению и пресечению распространения контрафактных пиротехнических средств и незаконно вырубленных елок. В случаях выявления реализации хвойных деревьев без соответствующих документов правоохранители составлять на нарушителей протокол по ст. 160 Кодекса Украины об административных правонарушениях, то есть торговля с рук в неустановленных местах.

Граждан, которые знают о местах стихийного продажи елок, правоохранители просят сообщать по тел. «102», информирует отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Где в Ужгороде можно приобрести елку на новогодние праздники?