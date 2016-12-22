Почему в Ужгороде дороги долго не живут? (ВИДЕО)

24.12.2016 (14:12)

В Ужгороде укладывают асфальт вопреки всему

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Об уникальном методе укладки асфальта написал вчера закарпатский журналист Виталий Глагола в соцсети ФБ."Собранецкая, только вкатали свежий асфальт при температуре -4°. По закону запрещено асфальтировать, если на градуснике ниже + 5°. Кроме того, асфальт еще горячий (на видео четко видно, как идет пар), а движение по улице уже полным ходом. Деньги перед Новым годом списать - традиция наших коммунальщиков. После таких работ - дороги долго не живут", - пишет Глагола.Цитата: "Главным условием, которое необходимо соблюдать при выполнении дорожного покрытия является соблюдение допустимой температуры. Проводить асфальтирование дорог разрешается, только если температура воздуха не ниже +10 градусов осенью и не ниже +5 весной. Дорожные работы запрещается вести в дождливую или сырую погоду".