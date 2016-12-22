Отдых в Закарпатье-2016 (ВИДЕО)

24.12.2016 (16:43)

Закарпатье граничит с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией

Рейтинг: 1

Лыжный курорт, старинные храмы, аутентичные блюда и ароматное вино – Факты ICTV посчитали, сколько обойдется отдых на Закарпатье.Невероятные пейзажи заснеженных гор, релаксирующие чаны посреди снега и живописные лыжные спуски, а еще храмы и термальные источники . И все это только в одной области.Набраться сил в начале путешествия можно на термальных источниках в Косино и Берегово – с целебной водой.КосиноВ Косино работают семь бассейнов: пять термальных и два с пресной водой. Рекордсмен комплекса – самый большой в мире фонтан-бассейн. Высота Золотого крана здоровья – 16 метров.На территории комплекса есть гостиница. Стоимость номера стартует от 2,5 до 7,5 тысяч гривен. В усадьбах, что за несколько километров отсюда, можно поселиться за 300-400 гривен.ЛумшорыА село Лумшоры прославилось благодаря целебным чанам.Чан установлен на берегу реки. Для большего эффекта после теплой купели нужно окунуться в ледяную воду. И так три-четыре раза. Стоимость молодильной процедуры от 450 гривен за час.И в Лушморах не только полечат, но и угостят закарпатскими блюдами. Номер для семьи с детьми стоит в среднем 600 гривен за сутки.ПилипецЗа активным отдыхом лучше уж сюда – на горнолыжный курорт Пилипец. Проживание в изысканном люксе от 1,5 тысячи гривен за сутки, в частном секторе с двухразовым питанием – 240 гривен.Только в этом поселке семь подъемников, в двух соседних по пять. Вдоволь места для катания всем – от новичков до лыжников со стажем, и сноубордистов.Прокат лыж и сноуборда – 100 гривен. Подъем бугельным подъемником – от 10 гривен, абонемент на день – 250.Цены здесь не поднимают несколько лет, чтобы не отпугнуть туристов. Но как раз с туристами здесь проблем давно нет. Большинство отелей забронированы до конца зимы.Закарпатье граничит сразу с четырьмя странами: Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. От каждого здесь передалась часть колорита.