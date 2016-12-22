Ватикан передаст 6 млн евро на помощь пострадавшим в Донбассе

24.12.2016 (17:08)

Папа Римский Франциск

Средства, предоставленные Ватиканом, предназначены на закупку продуктов питания, лекарств, оплаты медицинской помощи, жилья, а также другие бытовые нужды. Деньги направят примерно двум миллионам жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра вне зависимости от религии, веры или этнического происхождения.

«Речь идет о первом транше в размере почти €6 млн из уже собранных €12 млн», — говорится в сообщении.

Деньги будут распределены через апостольскую нунциатуру Ватикана на Украине для закупки продуктов питания, лекарств, оплаты медицинской помощи, жилья и на другие бытовые нужды.

Ранее представительство ООН на Украине выразило обеспокоенность гуманитарной ситуацией, сложившейся в результате вооруженного противостояния в Донбассе.

На сегодняшний день на Украине более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.

По данным Международной организации по миграции, количество внутренне перемещенных лиц на Украине достигло 1,5 млн человек. Большинство из них живет на 1400 гривен (около $54) на человека в месяц, что близко к черте бедности.

Только около 43% внутренне перемещенных лиц получают регулярные доходы от зарплаты, еще 18% имеют частичную занятость.

Весной по инициативе Папы Римского Франциска во всех католических церквях Европы прошел сбор помощи для Украины. Для координации распределения собранных средств в Украине начал работу Технический комитет.