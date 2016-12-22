Ватикан передаст 6 млн евро на помощь пострадавшим в Донбассе

|Папа Римский Франциск
Средства, предоставленные Ватиканом, предназначены на закупку продуктов питания, лекарств, оплаты медицинской помощи, жилья, а также другие бытовые нужды. Деньги направят примерно двум миллионам жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра вне зависимости от религии, веры или этнического происхождения.
«Речь идет о первом транше в размере почти €6 млн из уже собранных €12 млн», — говорится в сообщении.
Деньги будут распределены через апостольскую нунциатуру Ватикана на Украине для закупки продуктов питания, лекарств, оплаты медицинской помощи, жилья и на другие бытовые нужды.
Ранее представительство ООН на Украине выразило обеспокоенность гуманитарной ситуацией, сложившейся в результате вооруженного противостояния в Донбассе.
На сегодняшний день на Украине более 3,8 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи.
По данным Международной организации по миграции, количество внутренне перемещенных лиц на Украине достигло 1,5 млн человек. Большинство из них живет на 1400 гривен (около $54) на человека в месяц, что близко к черте бедности.
Только около 43% внутренне перемещенных лиц получают регулярные доходы от зарплаты, еще 18% имеют частичную занятость.
Весной по инициативе Папы Римского Франциска во всех католических церквях Европы прошел сбор помощи для Украины. Для координации распределения собранных средств в Украине начал работу Технический комитет.
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