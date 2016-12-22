Наглости нет предела: Как экс-мэр Ужгорода проезжает через границу

24.12.2016 (19:06)

Экс-мэр Ужгорода Ратушняк ложил на всех

В соцсети ФБ на странице "Ужгород" рассказали о том как экс-мэр Ужгорода пересекал границу с Украиной

"Сегодня бывший мэр г. Ужгорода Сергей Ратушняк пытался без очереди проехать через ПП "Малый Березный" из Словакии в Украину. Это вызвало возмущение у людей которые стояли в очереди. Когда Ратушняк пытался объехать очередь то переехал женщине ногу. Возмущенные люди на микроавтобусе перед ним его не пускали, и тогда Ратушняк при всех позвонил на 102 и сообщил, что в бусе который перед ним оружие, этот разговор слышали и таможенники. Бус загнали в бокс для проверки, а Ратушняк спокойно заехал в Украину.

Вот так!! Это тот Ратушняк который финансирует пересичникив и ездит в Москву. Интересно для чего?", - написала о проишествии Сашка Добони.

"Любящие" экс-мэра ужгородцы прокомментировали данный инцидент:

- у цієї людини відсутні будь-які моральні принципи....і думаю що ужгородці не жалкують, що ця особа програла вибори

- Він завжди був таким. Безпринципна особа з нездоровою психікою

- Бандит і покидьок. І таким був завжди. Хіба можна від такого чекати чогось іншого?

- А ратушняк втратив від мене останні залишки поваги!!!

Богдан Андриив: С таким «человеком», как С.Ратушняк мне не о чем говорить