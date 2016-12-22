Погода в Закарпатье и Ужгороде в воскресенье, 25 декабря

25.12.2016 (06:45)

В Ужгороде облачно, временами снег

В Закарпатской области переменная облачность, временами снег, вечером сильный дождь. Местами туман, слабый гололед. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер юго-восточный 5-10, на высокогорье местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 ° мороза, днем 4 ° мороза-1 ° тепла, в горах местами 6-8 ° мороза.

В Ужгороде на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Почти весь день будет идти снег, но ближе к вечеру он должен прекратиться. . Ночью и утром слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем 1 ° мороза-1 ° тепла.

Температура за последние 130 лет 25 декабря:

МАКС: 9.6° (1993)

МИН: -21.4° (1964)

Народный прогноз погоды: 25 декабря отмечается день памяти святителя Спиридона, чудотворца. Это самый холодный день декабря — солнцеворот: «Солнце переходит на другой бок». Этот день определяет характер всей зимы. Если солнышко на Спиридона — дни на святках (7-19 января) будут ясными, а Новый год будет морозным, а если хмуро и на деревьях иней — быть Новому году теплым и пасмурным. Если ночь ясная, зима будет холодная, а лето жарким; если ночь темная — зиме быть теплой, а лету — пасмурным.