"Квартал-95" рассказал о национализации ПриватБанка (ВИДЕО)

25.12.2016 (10:20)

«Квартал-95» высмеял национализации ПриватБанка

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Студия «Квартал-95» продолжает юморить над поступками украинской власти. И не могли «кварталовских острые язычки» пропустить такое событие «мимо ушей», как национализация ПриватБанка.Комики в новом выпуске «Вечернего Киева» рассказали о символичность «гривны», за которую государство приобрело частный банк и саркастически прокомментировали судьбу тех, кто взял там кредит.Саркастический анализ события начал Валерий Жидков:- Многие заметили, что в этом году в магазинах нет привычных очередей. И возможно, это потому, что большая часть украинцев сейчас стоит в других очередях - в банкоматы ПриватБанка. Сообщение о национализации по факту стало главным сюрпризом в День Святого Николая. После национализации тем же утром выступили и Гройсман, и Порошенко, и Гонтарева, и каждый из них заявлял, что нет причин для паники. Естественно, эти заявления как раз и стали главной причиной паники среди населения.